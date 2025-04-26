Elazığ’da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde seyir halindeki otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerine ihbarı üzerine bölgeye polis,Kovancılar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.