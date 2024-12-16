Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Alacakaya-Halkalı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede sürücü E.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirlendi.

E.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.