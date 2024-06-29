Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, merkez Yemişlik Mahallesi Yakut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.İ. idaresindeki 23 ACA 663 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.