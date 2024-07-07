Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 32’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 KGL 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.