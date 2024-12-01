Elazığ’da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Keban kara yolu Kuzey Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.