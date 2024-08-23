Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın, vatandaş ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.Olay Karakoçan ilçesi Gündeğdi köyü ile Gaz tepesi arasında bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yangını söndürmek için verdiği destek ile yangın kontrol altına alınırken, yüzlerce dönüm alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.