Elazığ’da çıkan orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay, Karakoçan ilçesi Okçular ve Gündeydi köyleri arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesi sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.