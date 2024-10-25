Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü orman suçlarıyla mücadele çerçevesinde denetimleri sürdürüyor.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, ormanların korunması, ormanlara zarar veren her türlü hastalık ve orman zararlılarıyla mücadele edilmesi, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla, Türkiye geneli sabit ve geçici mobil kontrol noktalarında eş zamanlı önleme aramaları yaptı.Bu çerçevede Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde çeşitli güzerghlarda oluşturulan mobil kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi.