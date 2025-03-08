8 Mart Dünya Kadınlar Gününün gelmesiyle birlikte, Elazığ’da Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, anlamlı bir etkinlik hazırladı.Elazığ’da, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik hazırladı. Öğretmen ve öğrenciler, günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla çalışan kadınlara gül dağıttı. Okul idaresi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, kamu kurumları, esnaf ve çeşitli iş yerlerinde çalışan kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.Kadınlar, öğrencilerin bu nazik jestinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri ise bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin topluma duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.