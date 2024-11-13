Elazığ’ın Arıcak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 adet benekli semender görüntülendi.Arıcak ilçesi Gümüşkaya Mahallesi’nde bir esnaf, yağışın ardından 4 adet benekli semender gördü. Cep telefonu ile hayvanları kayıt altına alan esnaf, benekli semenderleri uzun bir süre inceledi. Hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri bırakıldı. Temiz su kaynaklarında görülen semenderlerin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından takip edildiği ve türünün tehlike altında olduğu biliniyor.