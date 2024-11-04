Elazığ’da polis ekipleri tarafından Narko-Gençlik ve Narko-Rehber eğitimleri çerçevesinde 6 bin 619 kişi bilgilendirildi.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 7-31 Ekim tarihleri arasında Narko-Gençlik ve Narko-Rehber faaliyetleri kapsamında, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda, Fırat Üniversitesinde personel, akademisyen, özel güvenlik ve öğrencilerin katılımı ile 54 eğitimde 6 bin 619 kişiye bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.