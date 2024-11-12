Elazığ’da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABJ 853 plakalı minibüs ile 23 K 2198 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlanırken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.