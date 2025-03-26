Elazığ’da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1’i kadın 2 kişi yaralandı. Kadının durakta beklediği sırada, seken merminin isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.Olay, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan H.Y.’ye silahla ateş etti. Olayda H.Y. ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.