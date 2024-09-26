Elazığ’da, Mevlid-i Nebi Haftası’nda ‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu program düzenlendi.Elazığ’da, Mevlid-i Nebi Haftası’nda ‘Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu program düzenlendi. Elazığ Belediyesi ve Elazığ Müftülüğü iş birliğiyle, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Müftü İrfan Üstündağ, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu ve vatandaşlar katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Biz Müslümanların bu iki ana kaynağı dikkate alarak yolumuzu, yaşantımızı bununla idrak ederek yaşamamız lazım. Hayatımızı bizim için önder olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, şahsiyetiyle şahsiyetlendirmeyi Cenab-ı Allah bize de sizlere de nasip etsin. Böylesine hayırlı bir günün dünyada özellikle Müslüman aleminde, Filistin’de, Gazze’de yapılan zulmün son bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.Müftü İrfan Üstündağ ise “Peygamber efendimiz her şeyden önce kendisi büyük bir şahsiyettir. O’nu, yüce Allahu Teala yetiştirdi, efendimizi Kur’an-ı Kerim yetiştirdi. Peygamber efendimiz kendisi yüce bir şahsiyet olduğu gibi yüksek şahsiyete sahip insanlar yetiştirmiştir. Peygamber efendimiz kendisi yüce bir şahsiyet olduğu gibi yüce şahsiyetleri yetiştirecek metotları da bilmiştir” diye konuştu.Edilen duaları ardından programda Elazığ Belediyesi Tasavvuf Ekibi tarafından ilahi dinletisi sunuldu.