Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçinin ayağı kırıldı.Edinilen bilgilere göre, Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ’ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Göçükte 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan 1 işçi de ambulansa taşındı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.