Elazığ’da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürdürüyor.Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Karasaz, Yenikapı ve Elmapınarı köylerinin yanı sıra Gülüşkür mevkiinde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.Sivrisinek ve karasineklerin potansiyel üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüren ekipler, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, rögarlar ve çöp konteynerlerinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırlarını, etkin bir şekilde ilaçladı.Çalışmaların süreceği bildirildi.