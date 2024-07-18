Elazığ’da kürsübaşı programı düzenlendi Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde kürsübaşı programı düzenlendi. 18-07-2024 16:04 Güncelleme : 18-07-2024 16:04 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL Vali Çelik’ten, Hakkari’deki su sorunu için önemli adım Tunceli’de polisevinin yıkımı gerçekleşti Hacı Bedevi Zeki’ye son görev Husumetli iki aile 3 yıl aradan sonra barıştırıldı Yeni açılan iplik fabrikasına ziyaret Çok Okunanlar 1 Deprem şakası korkuttu, uykudan panikle kalktı 2 'Valilik bir yükselme meselesi değil bir yüklenme meselesidir’ 3 Elazığ’da etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı 4 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak su arızasını sormuşlar 5 Erzurum ve Ardahan için yağış uyarısı