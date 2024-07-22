Elazığ’da vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve ’Kübra’ diye seslenen papağan, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.Elazığ’da Melih Demirel, Sürsürü Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinin yanında sesler duydu. Yere bakan Demirel, yorgun ve bitkin düşen papağan ile karşılaştı. Papağana yem ve su veren Demirel, ardından Elazığ Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler papağanı koruma altına aldı. Evcil olduğu ve ‘Kübra’ dediği belirlenen papağanın sahibin bulunması için çalışma başlatıldı.Kuşu iş yerinin yanında bulduğunu aktaran Melih Demirel, “Ses geliyordu ve yanına gittik. ‘Kübra’ diyordu. Gerekli birimleri aradık. Gelene kadar yanında durduk. Belediye ekipleri geldi ve götürdü. Ev papağanıydı. UKorkuyordu, yem ve su verdik” dedi.