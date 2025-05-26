Elazığ’ın Palu ilçesinde köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.Kaza, Palu ilçesi Baltaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.