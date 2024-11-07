Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ’ın Baskil ilçesi Karakaş köyünde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde giden dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde olan dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.

Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.