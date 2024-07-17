Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım esnasında caddenin trafiğe kapatılmaması ve araçların yıkım esnasında yoldan geçmesi yürekleri ağza getirdi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yazıkonak beldesinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin dokunuşu ile bina yıkılırken, oluşan toz bulutu arasında caddeden geçen araçlar yürekleri ağza getirdi. Toz bulutu arasında caddeden geçen araçlar zarar görmezken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Elazığ’da kontrolsüz yıkım tehlikeye davetiye çıkardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım esnasında caddenin trafiğe kapatılmaması ve araçların yıkım esnasında yoldan geçmesi yürekleri ağza getirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım esnasında caddenin trafiğe kapatılmaması ve araçların yıkım esnasında yoldan geçmesi yürekleri ağza getirdi.