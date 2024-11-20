Elazığ’da bu yıl 110 yayınevinin katılımıyla kapılarını açan 5. Kitap Fuarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 110 yayınevinin katılımıyla 16 Kasım’da kapılarını açan Kitap Fuarı, vatandaşlar ve öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Elazığlıların yanı sıra çevre illerden de gelen kitapseverler, fuarı ziyaret ederek hem kitap almanın hem de yazarlarla buluşmanın keyfini çıkarıyor. Oldukça geniş bir kitap yelpazesiyle okurları ağırlayan fuarda, Elazığlı yazarlar başta olmak üzere toplam 34 yazar ve şair imza günleri ve söyleşilerde okuyucularla buluşuyor. Fuar, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında 24 Kasım tarihine kadar kitap dostlarını ağırlamaya devam edecek. Aynı zamanda çocuklara kitap sevgisi aşılama amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara 75 lira değerinde hediye çeki dağıtılıyor.

Fuarın güzel geçtiğini belirten yazar Hamza Ergen, ’’Çok yoğun bir talep var. İnsanlar okuma alışkanlıklarını geliştirmeye çalışıyorlar. Burada gördüğümüz kadarıyla da ülkemizde okuma potansiyelimizin biraz daha arttığını hissedebiliyoruz. Bu anlamda bizler memnunuz. Genel itibarıyla hafta içi gündüz saatlerinde çok fazla öğrenci geliyor. Belediyemizin dağıttığı hediye çeklerinden dolayı öğrencilerimiz burada alışveriş yapma imkanı buluyor. Bu da çocuklarımız için ekstra bir imkan sağlamış oluyor. Aileler de hafta sonları ve akşam 17.00’den sonra yoğun bir ilgi gösteriyor. Özellikle çocuk kitaplarında güzel satış imkanları oluyor. Buradaki arkadaşlarla görüştüğümüzde onlar da kitap satışlarından dolayı memnun olduklarını belirtiyor. Elazığlı yazarlar olarak satışlarımız fena değil. Zaten hocalarımızın birçoğu uzun zamandır yazarlık mesleğini icra etmektedir” dedi.

Çocukların kitaplara çok meraklı olduğunu ifade eden Minire Kaya, ’’Çocukların talepleri genel olarak masal kitaplarına oluyor. Fuar genelde hafta sonu daha kalabalık oluyor. Hafta içi ise iş çıkışından sonra yoğunluk yaşanıyor. Elazığlıların da kitaplara karşı bir ilgisi var. Özellikle tarih kitapları ve klasik kitaplara karşı ilgileri var” diye konuştu.

Kitap okumayı sevdiğini dile getiren Berat Kaya adlı öğrenci, “Burada güzel hikaye kitapları var. Üç tane hikaye kitabı diye bir tane kitap ayracı hediye ettiler. Elazığ Belediyesi tarafından verilen çek ile bir tane daha kitap aldım. Buradaki kitapları çok beğendim, aklımda kalan kitapları da hafta sonu geldiğimde alacağım” şeklinde konuştu.