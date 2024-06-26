Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 zanlı yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 11-25 Haziran 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmada, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’ suçundan 18 yıl 8 ay 15 gün ve 13 yıl 23 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı, ‘Hırsızlık ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan 18 yıl, ‘Silahla Tehdit ve Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından 17 yıl 2 ay, ‘Ateşli Silahla Tehdit’ suçundan 11 yıl 73 ay 37 gün, ‘Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 1 ay ve 10 yıl 7 ay cezası bulunan 2 zanlı, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan 6 yıl 18 ay, ‘Cinsel Taciz’ suçundan 6 yıl, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 34 zanlı olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 43 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.