Elazığ’da kepçe ile çarpışan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sanayi Sitesi 33. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanmadan dolayı kepçe ile 23 HV 019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.