Elazığ’da ‘Kent Müzesi’ kapılarını ziyaretçilerine açtı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ‘Müzeler Şehri Elazığ’ projesi kapsamında hayata geçirilen Kent Müzesi, şehrin dördüncü müzesi olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. 29-10-2024 16:14 Güncelleme : 29-10-2024 16:14 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Elazığ’da ‘Kent Müzesi’ kapılarını ziyaretçilerine açtı Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu Erzurum’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Malazgirt’te Cumhuriyet’in 101. yıldönümü kutlandı Elazığ’da Cumhuriyet’in 101. yılı coşkuyla kutlandı Çok Okunanlar 1 Amatör balıkçı 20 kiloluk sazan yakaladı 2 Hakkari’de temizlikte kullanılacak 37 araç için teslim düzenlendi 3 Muş’ta Cumhuriyet Bayramı "fener alayı" yürüyüşü ile kutlandı 4 Muş’ta UMKE Temel Eğitimi ve Tatbikatı başarıyla tamamlandı 5 Ağrı’da 142 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi