Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Durgun Sularda Trofik Seviye ve Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi Projesi çerçevesinde örnekleme çalışmaları sürüyor.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen Durgun Sularda Trofik Seviye ve Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi Projesi çerçevesinde Karakaya Barajında yapılan çalışmalar ile örnekleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Karakaya Barajında numuneler alınarak, tespit çalışmaları yapıldı.