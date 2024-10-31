Elazığ’da bir tavuk çiftliğinde bulunan kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk çiftliğinde bulunan kalorifer kazanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede 29 yaşındaki Muhammed El Necm’in hayatını kaybettiği belirledi. Muhammed El Necm’in cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.