Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında iç sulardaki av yasağı nedeniyle ekipler yoğun bir mesai harcıyor.Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı, denetim ekibi, 3 aylık av yasağı döneminde baraj gölündeki balık stoklarının ve neslinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik yumurtlama döneminde kaçak avcılığın önüne geçebilmek için yoğun mesai harcıyor.Uzman ekipler 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Su ürünleri potansiyeli yüksek Keban Baraj Gölü’ndeki balık türlerinin yumurtlama döneminde kaçak avcılardan korunmasına yönelik su ürünleri ekipleri teknelerle takip ediyor. Canlı yakalanan balıklar ağdan çıkartılarak ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ağlara da el konuluyor.Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.