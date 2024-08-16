Elazığ’da su ürünleri kontrol ekiplerince Karakaya Baraj Gölünde gerçekleştirilen denetimlerde 800 metrelik etiketsiz ağa el konuldu.Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Su Ürünleri Şubesi koruma kontrol ekiplerince, Keban ilçesi Karakaya Baraj Gölü 10. bölgede yapılan denetimlerde toplam 800 metre etiketsiz ağa el konulurken, yakalanan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı.Su ürünleri koruma kontrol ekiplerinin çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.