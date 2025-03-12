Elazığ’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sinevizyon ve şiirlerin okunduğu program, öğrenicilerin düzenlemiş olduğu koro ile sona erdi. Programın sonunda Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.