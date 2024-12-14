Elazığ’da El Aksa Platformu üyeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla her cumartesi günü düzenledikleri ‘sessiz çığlık’ etkinliklerinin 8’incisini gerçekleştirdi.El Aksa Platformu üyeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmeye devam ediyor. Bu çerçevede platform üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Bu hafta 8’incisi düzenlenen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayrakları açılarak, taşınan dövizlerle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.