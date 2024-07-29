Elazığ’da Palu ve Kovancılar ilçe merkezleri içme suyu arıtma tesisi yapımına ilk kazma vurularak işe başlanıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Palu ve Kovancılar ilçe merkezleri içme suyu arıtma tesisi yapımına ilk kazma vurularak işe başlanıldı. Arıtma tesisinin tamamlanması ile Hamzabey Barajı’ndan alınan suyun isale hattı aracılığıyla günlük 5 bin 500 metre küp kapasiteli su arıtma tesisi Palu ve Kovancılar ilçelerinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacak.Elazığ Palu ve Kovancılar ilçe merkezleri içme suyu arıtma tesisi yapımına ilk kazma vurularak işe başlanıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Hamzabey Barajı’ndan branşmanla alınacak ham su arıtılarak Palu ilçesine 20 L/s, Kovancılar ilçesine 25 L/s olmak üzere ilçelerimize yılda 1.42 milyon metre küp içme ve kullanma suyu temini sağlanacak. İş kapsamında günlük 5 bin 500 metre küp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi ve Palu ilçesine 1 adet bin metre küp büyüklüğünde su deposu imalatı yapılacak. Arıtma tesisinin tamamlanması ile Hamzabey Barajından alınan su, isale hattı aracılığıyla günlük 5 bin 500 metre küp kapasiteli su arıtma tesisi Palu ve Kovancılar ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunarak 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır” dedi.