Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde husumetli aileler, Kaymakam Mustafa Dilekli’nin çabası sonucu barıştı.Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Uzunova köyünde yaşayan Mahmut ve Mustafa Demirel kardeşlerin oğulları arasında yaşanan husumet, Kaymakam Mustafa Dilekli’nin çabası sonucu tatlıya bağlandı. Bölgenin kanaat önderleri ve kurum amirleriyle beraber Uzunova köyünde yaşayan Demirel ailesiyle buluşan Kaymakam Dilekli, ailelerin barışması sonucu dostluk mesajı vererek hep birlikte yemek yiyip toplu fotoğraf çekindi.Kaymakam Dilekli, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek aile fertlerine teşekkür etti.