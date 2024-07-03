Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Hayvan Bakımevinde denetim ve kontroller gerçekleştirildi.Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler Elazığ Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Hayvan Bakımevinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bakımevinin bakımlı ve hijyenik olduğu, hayvanların sağlıklı ve beslenmelerinin yeterli düzeyde olduğu tespit edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.Denetimlerin aralıklarla devam edeceği kaydedildi.