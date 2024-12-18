Elazığ’da düzenlenen Harput Müziği Konseri, dinleyenleri mest etti.Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Harput Müziği Konser programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser programına, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Metin Çağlar, Fırat Üniversitesi Kadınlar Kolu Başkanı Hülya Göktaş, Üniversite yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Harput ezgilerinden eserlerin yer aldığı Konser programı dinleyicilerden büyük beğeni toplarken, konser sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaygusuz, etkinliği gerçekleştiren devlet konservatuvarı ekibini ve koro şefi Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucesu’yu kutladı.