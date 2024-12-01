Elazığ’da bir halı saha maçında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar güvenlik kameralarına yansırken kavga izleyicilerin müdahalesiyle son buldu.Elazığ’da bir halı saha maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik, kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olay anı, halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde oyuncuların birbirine saldırdığı ve kavganın saha dışına kadar taşındığı görüldü. Çevredeki diğer oyuncuların ve izleyicilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.