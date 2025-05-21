Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından güncel kuş göç yoğunluk haritası arazi çalışmaları yapıldı.Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin zengin kuş çeşitliliğini korumak ve göç eden kuş türlerinin yaşam alanlarını güvence altına almak için ’Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi’ doğrultusunda, doğa koruma politikalarının geliştirilmesinde ve kuş türlerine yönelik tehditlerin azaltılmasında yol gösterici bir kaynak olacak, güncel kuş göç yoğunluk haritası arazi çalışmaları yapıldı.Çalışmalarda ekipler tarafından saha çalışmaları yapılırken, elde edilen veriler kayıt altına alındı.