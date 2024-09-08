Fotoğrafçılığa hobi olarak başlayan ve ardından iris fotoğrafçılığına yönelen Reha Yılmaz, şimdilerde taleplere yetişmeye çalışıyor.Elazığ’da yaşayan 32 yaşındaki Reha Yılmaz, hobi olarak başladığı fotoğraf merakını ilerleterek başarılı fotoğraf çekimleri yapmaya başladı. Bir süre doğa fotoğrafçılığı yaptıktan sonra makro fotoğrafçılığına merak saldı. Adana’da Kültür Yolu Festivalinde ödül alan Yılmaz, ‘iris fotoğrafçılığına’ merak salarak hobisini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hiç olmayan iris fotoğrafçılığını yapmaya karar verdi. Evde ve iş yerinde çekimlere başlayan Yılmaz, gözleri sanata çevirmeyi başardı. Yeni bir işletme olmasına rağmen vatandaşlardan yoğun talep gören Yılmaz, burada çektiği gözleri sanata çeviriyor. Çektiği fotoğrafları ise vatandaşların talepleri üzerine, kolye, bileklik ve tablo şeklinde çıkartarak vatandaşlara teslim ediyor. Hedefinin Elazığ’da bir marka oluşturmak olduğunu aktaran fotoğraf sanatçısı Yılmaz, diğer illere Franchising vermek istediğini söyledi.Fotoğrafçılığa hobi olarak başladığını belirten Reha Yılmaz, “Bu hobimi de aileme ve babama borçluyum. Babam bizim sürekli fotoğrafımızı çekerdi. Sonrasında hobimiz ticari bir amaca dönüştü. Ticari alana dönüşürken fotoğraflı ilgili birçok alanda bulundum. En son Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Adana’da ödül almıştım. Fotoğrafın makro olanına yönelince göz iris fotoğrafçılığının da makro alan içerisinde yer alıyor. Bu sonsuz dünyayı keşfetmek benim için artık hobide ticari bir amaca dönüştü. Şu an vatandaşlardan yoğun bir talep görüyoruz. Randevu sistemi ile çalışmaya başladık" dedi.Taleplere yetişmeye çalıştığını aktaran Yılmaz, "Şu anda daha çok çocuklu aileler aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için, sevgililer birbirlerine hediye etmek için geliyor. Daha çok 25-30 yaş aralığında ki vatandaşlar talep gösteriyor. 40 yaş üstü ise ailesinin hatırasını bir albüm haline getirmek için geliyorlar. İris fotoğrafı çekimini 5 yaşından küçük çocuklara çekmiyoruz. Bir zararı olduğu için değil fakat belirli bir süre sabit kalmak gerekiyor ve aynı zamanda 1 dakikaya yakın göz ışığa maruz kalıyor. 5 yaşından küçüklere bu rahatsızlığı vermemek için çekim yapmıyoruz. Bebekler için çok talep var ama çekim yapmıyoruz. Burada çektiğimiz iris fotoğraflarının baskı işini de kendimiz yapıyoruz. Mücevherat boyutunda ise hem Elazığ’da hem de il dışında çalıştığımız firmalar var. Amacımız şehrimize bir değer katmaktır. Eylül ayına özel tek kişinin çekimi bin lira, iki kişi bin 750 lira. Sayımız arttıkça rakam düşüyor fakat 5 kişiden fazla müşteriler için fiyatımız sabit kalıyor. Çektiğimiz iris fotoğrafının baskısını ise hediye ediyorum. İleride bu işi başka bir boyuta taşıyarak Elazığ’da bir marka oluşturmak ve diğer illere franchising vermek istiyorum” dedi.