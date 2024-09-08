Bingöl Belediyesi, üstyapı çalışmalarının yanı sıra kentin birçok noktasında altyapı çalışmalarına da hız verdi.Bingöl Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda üstyapı yapı çalışmaları yaparak şehrin ulaşımını konforlu hale getirirken, altyapı çalışmalarına da hız verdi. Birçok noktada çalışma yapan ekipler, kanalizasyon hatlarını yenilemeye devam ediyor.Çalışmaların devam edeceğini bildiren Bingöl Belediyesi, “Şehrimizin altyapısını daha sağlam, daha dayanıklı hale getiriyor; yeni kanalizasyon hatları oluşturuyoruz. Her adımda daha iyi bir Bingöl için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.