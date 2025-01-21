Elazığ’da Fiat Tofaş marka otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 44 FD 590 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan yolcu N.Y.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.