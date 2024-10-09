Elazığ-Bingöl karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 KK 9539 plakalı Citroen marka otomobil, D.E. idaresindeki 23 AFA 464 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan O.A., A.B., M.B., D.E, L.A., İ.E. ve N.E. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.