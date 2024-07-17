Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ’de çalışan işçilerin maaşlarında iyileştirme için başlattığı eylem olumlu sonuçlandı. Görüşmeler sonucunda işçilere yüzde 15 zam ve 3 maaş ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.Alacakaya ilçesinde Eti Krom Yıldırım AŞ’de çalışan yaklaşık 350 işçi, çalışma şartları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için eylem başlattı. Yaklaşık 20 süren eylemin ardından işveren işçilerin taleplerini yerine getirdi. Buna göre işçilere yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. İşçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle birlikte çalışanlar, eylemlerine son vererek işbaşı yaptı.