Elazığ’da Dünya Yürüyüş Günü nedeni ile sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve katkılarıyla Elazığ Kültür Park alanında stant çalışması ile başlayan etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden idareciler, çalışanlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılan stant üzerinden yapılan bilgilendirme ve tanıtımdan sonra sağlıklı yaşama teşvik ibareli çeşitli afiş, pankart ve Türk bayrağı eşliğinde Kültür Park alanındaki parkurlarda yürüyüşe geçildi. Kalabalığın katılımıyla renkli görüntülere sahne olan yürüyüş etkinliği, daha sonra başladığı gibi, stant çalışmasının yapıldığı alanda sona erdi. Yürüyüş sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından sağlıklı beslenmeyi temsil ve teşvik amacıyla katılımcılara su ve elma dağıtıldı.