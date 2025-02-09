Elazığ’da sıcaklıkların eksilere düşmesi ile kent genelindeki süs havuzları buzla kaplandı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte soğuk hava ve don etkili oldu. Sıcaklıkların eksilere düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkilerken kent genelindeki süs havuzları buzla kaplandı. Vatandaşlar don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olarak geçmesi; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi tahmin edilmektedir" denildi.