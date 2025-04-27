Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri, dron ile görüntülendi.Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için büyük bir potansiyel barındıran bölge, yaban keçileri gibi nadir türlerin yaşaması için elverişli bir ortam sunuyor. Bu çerçevede Elazığ’ın Göllübağ Köyü yüksek kesimlerinde, koruma altındaki dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez tarafından dron ile görüntülendi. Sarp kayalıklarda sürü halinde görüntülenen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan dağ keçileri, Türkiye’de avlanması kesinlikle yasak olan türler arasında yer alıyor. Kaçak avcılara yönelik sıkı denetimler yapılarak, bu nadir türün neslinin devam etmesi sağlanıyor.