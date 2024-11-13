Elazığ’da alev alev yanan çocuk parkı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkez Kırklar Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken çocuk parkındaki aletler alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa süre içerisinde ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.