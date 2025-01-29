Elazığ’da 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, Sanayi Mahallesi 15076. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.