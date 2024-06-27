Elazığ İl Müftülüğü tarafından ’Bir yetime aile olmak’ konulu panel düzenlendi.Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kültür Merkezi konferans salonunda, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetleri kapsamında düzenlenen panele Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Panel Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Alataş’ın ’Dini referanslarda koruyucu ailelik’ hakkındaki konuşmasıyla başladı. Alataş, ’’Dinimizin gereği yetimlere bakmakla sorumluyuz onlara şefkat göstermek zorundayız, bakıma ihtiyaç hisseden çocuklara el uzatmak Müslümanların görevlerindendir” dedi.Panelde sosyolog Fulya Tutak ve sosyal çalışmacı Aysun Doğan Genç, koruyucu ailenin önemine değinirken koruyucu aile nedir, kimler koruyucu aile olabilir, devletin koruyucu aileye ve çocuğa sağladığı destekler nelerdir gibi konular hakkında bilgi verdi.