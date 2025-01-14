Gassal dizisinin gündeme gelmesinin ardından, gassallara özel yeni bir kampanya başlatıldı. Elazığ’da bir kuyumcu, gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptı.

Son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Gassal" dizisinin ardından, gassallara yönelik dikkat çekici bir adım da Elazığ’dan geldi. Elazığ’da kuyumcular çarşısında bir esnaf, gassallara özel pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim gerçekleştirdi.

35 yıldır kuyumculuk mesleği ile uğraştıklarını belirten kuyumcu Volkan Karakaya, "Bu meslek bize babadan kaldı. Biz burada ikinci kuşağız. Gassal dizisi çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık. Biraz da yüzleri gülsün. Pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattık. Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur. Biraz da yüzleri gülsün" dedi.