Elazığ’da bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Rahmi Onur Sokağı’nda 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.